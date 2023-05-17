وزير الصحة: ينبغي إعادة الصيدلية المركزية وفرض السيطرة على سوق الدواء

الوطن|متابعة

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل, إنه ينبغي إعادة الصيدلية المركزية و فرض سيطرة الدولة على سوق الدواء والتقليل من شركات الدواء الخاصة المستوردة للأدوية إلى داخل البلاد.

وأضاف عبر ” مقابلة تلفزونية ” أنه تم تقديم مذكرة للبرلمان على أساس إعادة الصيدلية المركزية والسيطرة الكاملة على سوق الدواء في ليبيا.

وشدد عبدالجليل على ضرورة تفعيل هذه المذكرة من قبل البرلمان لانه من الممكن ازدياد الأمراض وأهمها امراض ” السرطان” .

وبين وزير الصحة في الحكومة الليبية أن الأدوية الموجودة في سوق الدواء من الممكن أن تكون “داء” في حد ذاتها إذا لم تكون بالصورة الصحيحة ومن مصدر غير موثوق.