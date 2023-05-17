شكشك: نعمل في الديوان علي تنفيذ استراتيجية عمل جديدة وفق منهجية علمية متطورة

كشف رئيس الديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” عن وضع الديوان لاستراتيجية عمل جديدة يتم من خلالها الانتقال من نظام العمل الرقابي التقليدي السابق الذي يعتمد على الاجتهاد الشخصي للمراقب إلى العمل الرقابي وفق منهجية علمية متطورة.

وقال ” شكشك ” في تصريحات صحفية، إنه تم اعداد العمل بالمنهجية الجديدة وفق خطة استراتيجية عمل لسنوات 019-2022 و 22 20- 2026 تعتمد على ادلة عمل رقابي تلزم المراقب اتباعها خلال القيام بمهامه الرقابية ،وأيضا تنفيذ مهام نموذجية تحت اشراف مراقبين دوليين متخصصين في مجال ادلة الرقابة .

وأضاف ” شكشك ” أنه تم وفق هذه المنهجية الجديدة انجاز ثلاث مهام من سبع مهام نموذجية كانت على مستوى الأحوال المدنية وشركة ليبيانا ومصلحة الضرائب، كما توجد مهام نموذجية أخرى يتم اعدادها وفق أدلة العمل الرقابي المتفقة مع المعايير الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية لأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في قطاعي الصحة والتعليم وقطاعات أخرى.

وأوضح رئيس الديوان المحاسبة، أنه بانتهاء هذه المهام النموذجية وتنفيذ مهام نموذجية أخرى على ادلة الرقابة نستطيع ان نقول اننا أصبحنا نعمل وفقا للمتطلبات الدولية للعملية الرقابية التي تقتضي الانتقال والتحول من العمل الرقابي التقليدي الذي يختص فيها المراقب بإعداد تقارير رقابية فقط الى مهمة رقابية تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالأثر الرقابي، والذي يكون أما في شكل تصحيح الأوضاع القائمة أو في شكل وفر مالي يتم تحقيقه أثناء تنفيذ العملية الرقابية.