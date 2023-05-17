آمر المنطقة العسكرية مرزق يشدد على ضرورة التقيد بتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة

الوطن|متابعة

عقد آمر المنطقة العسكرية مرزق اللواء سعد القبلاوي بمقر المنطقة، اجتماعاً مع فرع الشرطة العسكرية مرزق والسرايا والمكاتب التابعة لها في وادي عتبة ومرزق والشرقية وسرية الشرطة العسكرية القطرون.

وتناول الاجتماع سير عمل وحدات الشرطة العسكرية بحوض مرزق وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل هذه السرايا، كما أكد اللواء القبلاوي على ضرورة التقيد بالتعليمات واللوائح العسكرية التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وشدد آمر المنطقة كذلك على ضرورة التقيد بتحرك المركبات العسكرية وفق السياق العسكري المعروف وبانضباط تام، عبر نقاط التفتيش ببوابات الشرطة العسكرية بحوض مرزق.