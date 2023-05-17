بلدية بنغازي ومنظمة اليونسيف تتابعان الأنشطة الصحية المشتركة

الوطن|رصد

زار أعضاء بلدية بنغازي وفريق منظمة اليونيسيف العيادة المُجمعة بنغازي المدينة، من أجل الإطلاع على الأنشطة الصحية لليونيسف التي تم تنفيذها في العيادة، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وبرامج إدخال نظام معلومات الصحة.

وتم الإطلاع على قسم الأمومة والطُفولة والتطعيمات والصحة المدرسية ومُناقسة العناصر الطبية حول أنشطة التدريب وبناء القُدرات التي قامت بها المنظمة، بما في ذلك الإدارة المُتكاملة لأمراض حديثي الولادة والطفولة و تغذية الرُضع وصِغار الأطفال والرعاية الأساسية لحديثي الولادة والتدريب على طوارئ الولادة.

كما تم زيارة مركز تنمية وإبداعات الطفل بحضور مدير مركز تنمية و إبداعات الطفل أبوبكر الشيخي، بهدف إعادة تأهيل المساحات الصديقة للطفل وبناء قدرات الموظفين لتعزيز أنشطة حماية الطفل .