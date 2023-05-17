حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاربعاء 17 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 17 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع بدايةً من يوم الغد على المناطق الغربية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الجمعة.

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها (50)كلم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار و هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-28)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-27)مْ على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد خاصة على غدامس.

الرياح:متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على غدامس مما تسبب في إثارة الرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ ، وتسجل إرتفاع بدايةً من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).