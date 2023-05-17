الأرصاد: منخفض جوي صحراوي مع صباح غداً 

الوطن-متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة اليوم الأربعاء في أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة خلال فترات النهار على مناطق الشمال ما بين(20-27)مْ، ومابين (30-33) على باقي المناطق .

وقال المركز في نشرته اليومية إن المناطق الغربية ستتأثر بداية من يوم الغد الخميس بمنخفض جوي صحراوي مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة إلى قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها (50)كيلومتر/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ونوه أنه من المتوقع ان يتحرك المنخفض تدريجياً بدايةً من مساء الجمعة ناحية الشرق مع تراجع درجات الحرارة على أقصى مناطق الشمال الغربي يكون ملحوظ يوم السبت.