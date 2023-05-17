وزيرة الخارجية الليبية تصل جدة للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية 32

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ‎نجلاء المنقوش رفقة وزير الخارجية الكويتي الشيخ ‎سالم عبدالله الجابر الصباح ووفديهما، مساء الثلاثاء، إلى مدينة ‎جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية بدورتها 32 والتي ستنطلق أعمالها اليوم.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الليبية، على فيسبوك، أن الوزيرة المنقوش ستعقد على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها العرب.

وأمس الإثنين، وصلت المنقوش الكويت قادمة من سلطنة عُمان وقبلها قطر والبحرين حيث شرعت في جولة منذ السبت الماضي تحسباً لانعقاد القمة العربية بمدينة جدة السعودية في 19 ماي الجاري، قصد حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات.