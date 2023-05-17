أوحيدة: إيقاف باشاغا جاء بسبب تقصيره وارتكابه مخالفات جسيمة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن قرار إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالة إلى التحقيق جاء بناء على مخالفات جسيمة وتقصيره، وعدم الوفاء بالوعود التي قدمها قبل توليه الحكومة.

وأضاف أوحيدة أن اللجنة البرلمانية للرقابة على الهيئات الإدارية أكدت في تقريرها لمجلس النواب العديد من الأخطاء الجسيمة والتجاوزات التي تتطلب إيقافه عن العمل وتكليف البديل، وهو ما اتخذه المجلس.

وأكد أوحيدة أن “مجلس النواب هو سيد قراره، وطلب قبل نحو 3 أشهر استدعاء باشاغا ولم ينفذ ذلك، في حين أن المصلحة العامة تتطلب ما اتخذ حاليا”.