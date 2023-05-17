مذيع بقناة التناصح: على المسؤولين الاستفادة من نعمة وجود الشيخ الغرياني رضى الله عنه

دعا عبدو القن، أحد مذيعي قناة التناصح؛ من وصفهم بالمسؤولين إلى الاستفادة من “نعمة وجود” المفتي المعزول الصادق الغرياني “رضي الله عنه”. على حد قوله.

وقال القن، منشور عبر فيسبوك، “بالورقة والقلم بالله كم نصح المفتي العام الشيخ الصادق الغرياني المسؤولين منذ الاتفاق المشؤوم المسمى بالصخيرات والذي بسببه ما زالت ليبيا تعاني شرّه حتى اليوم بسبب تجاهل الموقّعين عليه ملاحظات وتوصيات المفتي العام”. وفقا لقوله.

وأضاف؛ “وها هو باشاغا الذي سخر من توجيهات المفتي وانتقدها واتهمه يحصد أفعاله المخالفة للشرع والحكمة والعقل”. بحسب كلامه.

وختم متسائلًا؛ “هل سيستفيد المسؤولون من نعمة وجود الشيخ الصادق رضي الله عنه في توجيهاته ونصائحه أم سيركبون رؤوسهم ولسان حالهم يقول( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء)”. بحسب تعبيره.