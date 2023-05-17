المشري لـ أردوغان: ثقتي كبيرة في فوزك في جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة

ليبيا – بعث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري رسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية.

الرسالة التي تابعت صحيفة المرصد فحواها أشار فيها المشري إلى متابعته بكل اهتمام للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا المعبرة بوضوح عن ثقافة ووعي الشعب التركي وإيمانه العميق بالتداول السلمي للسلطة في صورة ديموقراطية ناصعة قل نظيرها.

وتقدم المشري بالتهنئة لـ أردوغان والشعب التركي بخالص التهاني بنجاح سير هذه الاستحقاقات الانتخابية فيما شملت التهاني الرئيس التركي لنيل الثقة الشعبية عبر الحصول على المركز الأول في الانتخابات الرئاسية معربا عن ثقته الكبيرة في فوز الأخير في المرحلة الثانية.

واختتم المشري رسالته بتقديم مباركته لفوز حزب العدالة والتنمية بأعلى نسبة في الانتخابات التشريعية متمنيا لـ أردوغان والشعب التركي المرتبط مع نظيره الليبي بأواصرالأخوة والدين والجوار التوفيق.