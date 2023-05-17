الكبير: حكومة الدبيبة ساهمت باستئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي

الوطن| رصد

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن الاستقرار الذي حققته حكومة “الدبيبة” ساهم بشكل فعال في استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي.

وقال “الكبير” خلال اجتماع عقدته حكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات المصرف المتخذة منذ العام 2015 والتي أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة والحفاظ على قوة الدينار الليبي، ومن ضمنها تقليل استخدامات النقد الأجنبي عبر الرقابة المحكمة على الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.

وأضاف أن تراجع استخدامات النقد الأجنبي من 64 مليار دولار العام 2013، إلى 39 مليارًا في العام 2014، ثم 21 مليارًا في العام 2015، و12 مليارًا في العام 2016.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف تمثلت في فرض صرف المرتبات بالرقم الوطني، وإيقاف الدعم السلعي في العام 2014، وتغيير سعر الصرف في العام 2021.

وتحدث “الكبير” في كلمته عن المشاورات المبدئية التي جرت بين المصرف والصندوق خلال الربع الأول من العام 2023.

وأشار إلى أن تلك المشاورات جاءت بعد توقف منذ عشر سنوات، وتأتي ضمن المادة الرابعة من معاهدة تأسيس الصندوق والتي تنص على أن يجري الصندوق مشاورات ثنائية مع الدول الأعضاء على أساس سنوي.