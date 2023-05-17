الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة وارتفاع في درجات الحرارة بداية من الغد

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت اعتدال الأجواء اليوم الأربعاء، على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة من المركز الوطني، تسجيل درجات الحرارة مرتفعة بداية من الغد على المناطق الغربية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الجمعة، والرياح شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا من الغد.

وعن طقس منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و27 درجة مئوية على معظم المناطق.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد، خصوصا على غدامس والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس، مما تسبب في إثارة الرمال وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من الغد.

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وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة) السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية.