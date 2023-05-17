وكالة إيطالية: لجنة 6+6 تجتمع نهاية الأسبوع في المغرب

قررت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، المكونة من نواب من مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة، الاجتماع في نهاية الأسبوع الجاري في المغرب.

وقالت مصادر ليبية لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء: “عقدت اللجنة المشتركة أول اجتماع لها في 5 أبريل في مقر مجلس النواب بمدينة طرابلس، فيما عُقد اجتماع ثان في ليبيا في أوائل مايو”.

وأضافت الوكالة “قال الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن الاجتماع الأخير شهد تقاربا في وجهات النظر بين أعضاء لجنة القوانين الانتخابية، وأنه تم الاتفاق أيضا على آلية عمل للجنة”.