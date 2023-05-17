باتيلي: الانتخابات يجب ألا تستثني أحدا لتكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إن شروط الترشح للرئاسة تعد قضية جدلية، لافتا أنه فيما يخص بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا فأنها ترى إن الانتخابات حتى تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي يجب ألا تستثني أحد، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار.

جاء ذلك ردا على سؤال في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، بشأن الخلافات الدائرة حول معايير الترشح للانتخابات والحديث الدائر حول السعي إلى وضع معايير لاستبعاد مرشحين معينين مثل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.

وأضاف باتيلي أن تجارب الدول أظهرت أنه عندما يجري استثناء فئات أو أفراد من الانتخابات يزداد الطين بلة، واستطرد باتيلي قائلا: “ما نريد تفاديه انتخابات مشكك فيها حتى لا ترفض نتائجها، وهذا يتطلب إشراك جميع المرشحين”.

وقال المبعوث الأممي: “نعم هناك قضايا خلافية، لكن يمكن مناقشتها بشكل منفتح لأن ليبيا بحاجة إلى توحيد جميع أبنائها وبناتها كبداية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بشأن القضايا الجدلية.. يجب طي صفحة الجراح والكراهية ونفتح صفحة مصالحة جديدة مبنية على توافق الآراء على بناء البلاد بمشاركة كل المواطنين، والتطلع إلى مستقبل زاهر لليبيا”

وأعرب باتيلي عن أمله أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مردفا: “الظروف مواتية.. حان الوقت ليكون للشعب الليبي مؤسسات شرعية مسؤولة أمامه بعد فترة من السلطات الانتقالية، والشعب يرغب في أن تكون لديه مؤسسات مستدامة تلبي احتياجاته، وتوفر إدارة اقتصادية سليمة والخدمات اللازمة وتجلب السلم والأمن، ولو حسنت النوايا وكان هناك التزام حقيقي لأجل استقرار ليبيا وتوفير الظروف المناسبة، فسوف تجرى الانتخابات”.

وأشار إلى أن الانتخابات لا تقتصر على القوانين ولا الاتفاقات السياسية، ولا تخص فقط القاعدة الدستورية، وإنما تعني إشراك الشعب الليبي وجميع الأطراف ذات العلاقة.

وتابع المبعوث الأممي: “لذلك قلت يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك على سبيل المثال القادة الأمنيين واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) طرحت مقترحا لإشراك المؤسسات العسكرية والقادة الأمنية”.