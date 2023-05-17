عقب إيقاف باشاغا.. القطراني يرحب بتكليف حماد ويباشر العمل تحت رئاسته

بحث رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب لحكومة الاستقرار أسامة حماد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني في بنغازي، سبل توحيد جهود الحكومة ووزارتها.

وقالت مصادر من الحكومة أن اللقاء بحث حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن والمناطق، والإسراع باستكمال المشاريع المتعاقد عليها وتنسيق عملية التسليم والاستلام لديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي.

وأكدت المصادر ذاتها أن القطراني رحب خلال اللقاء بتكليف حماد برئاسة الحكومة من قبل مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

وجاء اللقاء الذي جمع حماد والقطراني، بعد ساعات من إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا من قبل مجلس النواب، في جلسته التي عقدت صباح يوم أمس الثلاثلاء بمدينة بنغازي.