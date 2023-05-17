باتيلي: لا دليل على تورط أطراف ليبية في اقتتال السودان

أخبار ليبيا 24

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن فريق بعثة الأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة في دول الجوار تراقب عن كثب الوضع في المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان، وقال باتيلي: “ليس لدينا دليل على تورط أطراف ليبية في الاقتتال الدائر في السودان، أو إرسال مساعدات لطرف سوداني”.

كما أكد باتيلي أن فرق الأمم المتحدة تراقب وترصد الوضع عن كثب، لافتا إلى أن “ليس من مصلحة أي طرف ليبي التدخل في السودان، ويجب أن يعمل الجميع على مساعدة الفرقاء وأصحاب المصلحة السودانيين لدعم المحادثات الجارية لتحقيق السلام هناك”. وجاء ذلك في تصريحات عبر قناة العربية الحدث.

وقال باتيلي إنه تواصل مع قادة السودان وتشاد والنيجر بشأن ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا منذ مارس الماضي.

ولفت المبعوث الأممي إلى أنهم رحبوا بالتعاون في هذا الملف، واتُفق على أن تكون المناطق الحدودية مساحة لتحقيق التنمية والازدهار، وكانت هناك آمال كبيرة، “لكن المؤسف أن الأزمة في السودان انفجرت، وندعو حقا إلى إنهاء هذه الأزمة، ولدينا آمال أن تنجح المفاوضات الجارية في جدة بين المتصارعين”.