بما فيهم سيف الإسلام .. باتيلي: لايجب أن يستثنى أي مرشح للانتخابات الرئاسية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن البعثة ترى أن لا يجب أن يستثنى أي مترشح للانتخابات الرئاسية حتى تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار.

وقال باتيلي في حوار أجرته معه قناة الحدث مساء أمس الثلاثاء، إن شروط الترشح للرئاسة تعد قضية جدلية، وفيما يخص بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا فأنها ترى إن الانتخابات حتى تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي يجب ألا تستثني أحد، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار، وذلك في رده على سؤال بشأن الحديث الدائر حول السعي إلى وضع معايير لاستبعاد مرشحين معينين بما فيهم المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، قائد الجيش خليفة حفتر.

وأضاف باتيلي، ما نريد تفاديه انتخابات مشكك فيها حتى لا ترفض نتائجها، وهذا يتطلب إشراك جميع المرشحين، والقضايا الخلافية، يمكن مناقشتها بشكل منفتح لأن ليبيا بحاجة إلى توحيد جميع أبنائها وبناتها كبداية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بشأن القضايا الجدلية… يجب طي صفحة الجراح والكراهية وفتح صفحة مصالحة جديدة مبنية على توافق الآراء على بناء البلاد بمشاركة كل المواطنين، والتطلع إلى مستقبل زاهر لليبيا.