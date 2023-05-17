الغرياني: بسبب سياسات مجلس الدولة ورئاسته لم يبق لهم إلا الاستجداء

ليبيا – قال سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، إنه لم يبق إلا الاستجداء بسبب سياسات مجلس الدولة ورئاسته.

الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،أضاف:”سبب سياسات مجلس الدولة ورئاسته إلا الاستجداء ،ولم يكتب التاريخ يوما للمستجدي حقًا فإنما تؤخذ الدنيا غلابا”.

وتابع الغرياني حديثه:” ها هو محمود عباس الرئيس الفلسطيني بالأمس يخاطب الدول ويطلب منهم الحماية كما يحمي أحدهم حيوانه! ويقول لهم: “ألستم تحمون حيواناتكم؟، يا لها من طريق ذلة”.