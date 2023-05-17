مصر للطيران تستأنف رحلاتها للشحن الجوي إلى مطار معيتيقة الليبي بعد توقف 8 سنوات

استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، رحلاتها المنتظمة إلي مطار معيتيقة الليبي بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للشحن الجوي الطيار جاسر حسين، إن ذلك بواقع رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفقاً لسياسة العرض والطلب، وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين.

وأضاف حسين، أنه تم تشغيل عدد 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة بلغت 645 طن باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 وB737-800f لمطار معيتيقة بليبيا، في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأكد حسين، أنه جاري الأن العمل علي زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخري بليبيا مثل بنغازي ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبى.