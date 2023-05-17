الحداد: ما حدث في الزاوية هو نتيجة صراعات داخلية بُغية السيطرة على النفوذ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، الفريق أول ركن محمد الحداد، على أنّ مطالب شباب الزاوية مشروعة، والجهات المختصة تعمل على تنفيذها.

الحداد وخلال إحاطته في الاجتماع الخامس لرئاسة الوزراء اليوم في طرابلس، دعا إلى زيادة الدعم المؤسسي في الزاوية.، موضحًا أن الاشتباكات الدائرة الأيام الماضية، هي نتيجة صراعات داخلية هدفها السيطرة على النفوذ، على حد تعبيره.

كما شدّد الحداد على ضرورة إدماج التشكيلات المسلحة، وإطلاق مشاريع وطنية للمصالحة تعمل على التأهيل انفسي والاجتماعي.

وأشار الحداد إلى أن الأركان العامة في المنطقة الغربية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة في الشرق والغرب والجنوب لضمان عدم الانجرار للحروب والصراعات، مرةً أخرى.

ودعا الحداد خلال إحاطته إلى الحاجة الملحة لحصر وتدقيق العمالة الوافدة التي تسعى لجّر الليبيين إلى الحروب والاقتتال، وفق قوله.