نشرة الصيد البحري بالساحل الليبي اليوم الأربعاء

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن رياح شرقية ستنشط مساء اليوم الأربعاء، على ساحل طرابلس والخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأربعاء، إن الرياح ستكون نشطة إلى قوية، غدا الخميس، على معظم الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

مناطق الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحلي طرابلس والخمس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.5 متر.

– البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

مناطق الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى الخليج، وغربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.