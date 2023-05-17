بينهم المنقوش.. بدء وصول وزراء الخارجية للاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية بجدة

أخبار ليبيا 24

بدأ صباح الأربعاء، توافد وزراء الخارجية لأعضاء جامعة الدول العربية لعقد الجلسة التحضيرية لاجتماع قادة الدول العربية تمهيداً للقمة الـ 32 لجامعة الدول العربية، وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش من بين الواصلين.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

وحسب بيان الجامعة، يأتي انعقاد القمة التزامًا بميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه ومقاصده، استنادًا إلى المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

وكانت قد وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، رفقة وزير الخارجية لدولة الكويت الشيخ ‎سالم عبدالله الجابر الصباح ووفديهما، مساء الثلاثاء إلى مدينة ‎جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية.

وأكدت وزارة الخارجية أن المنقوش ستعقد على هامش القمة عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها العرب.