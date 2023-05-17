المنقوش تبحث مع وزير الخارجية السعودي الجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى نجلاء المنقوش نظيرها بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك قبيل انعقاد أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس ‎جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء على حرصهما تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.