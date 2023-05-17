النايض: لاتوريث ولا وصاية من يريد قيادة البلاد يتقدم إلى الشعب الليبي بطلب انتخابه

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دعا رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، من يريد قيادة ليبيا أن يطلب انتخابه من الشعب ويرشح نفسه بدل الوصايا على الليبيين أو طلب التوريث.

وقال النايض في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن كان ولابد من (التوريث) في ليبيا، فالأولى توريث ولي عهد مؤسس الدولة، أو (المملكة الليبية)، والعودة إلى الشرعية الدستورية الملكية الأصلية”.

وتابع رئيس التكتل :”وإن كان (التوريث) هو ما رفضه شعبنا، فلنذهب جميعا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فورا، بدلا من جلسات اقتسام الإرث المزعوم”.

وأضاف النايض في تغرديته :”فلا (الشعوب) إرث يورث، ولا (الثورات) إرث يورث، ولا (الأموال العامة) إرث يورث”.

وذكر رئيس التكتل :”لكل من يرى في نفسه أهلية قيادة البلاد أن يتقدم إلى الشعب الليبي بطلب انتخابه من خلال ترشحه، وليثق في إرادة الشعب الليبي واختياره، بدلا من الوصاية عليه وكأنه قاصر، أو محاولة توريثه أو وراثته وكأنه تركة”.