المشري يهنئ أردوغان.. ويتضامن مع الغنوشي قائلاً «الغنوشي لست وحدك»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأ رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لحصوله على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال المشرّي في بيانٍ نشر عبر منصته الرسمية، عن المجلس؛ «أهنئ رئيس جمهورية التركية رجب طيب أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا، وحصوله على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية» وفق البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة، اعتبر المشري ما حدث لرئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي بالعبثي، على حد تعبيره.

وقال المشري في منشور عبّر فيه عن استيائه على ما آلت إلية الأوضاع الديموقراطية في تونس«إن ما يحدث لثورة الياسمين من سجن لرئيس مجلس نواب المنتخب من الشعب، المفكر المناضل راشد الغنوشي بسبب رأي صرّح به؛ هو مشهد عبثي يشهد على عودة الدكتاتورية والظلم وتكميم الأفواه في الشقيقة تونس، التي نسأل الله أن يحفظها وأن يعيد إليها الاستقرار والازدهار» على حد قوله.

وأرفق عبارةً تضمّنت: «الغنوشي لست وحدك»