“البيدجا” مهرب البشر يعلن عن دورة تجنيد في الأكاديمية البحرية

أعلن مهرب البشر والوقود عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا والذي يشغل حالياً آمر معسكر التدريب بالأكاديمية البحرية في جنزور؛ عن فتح باب القبول لدورة تجنيد مدتها 4 أشهر.

وقدم تفاصيل الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، والتي نشرتها أيضاً صفحة الأكاديمية على فيسبوك ، وجاء من بين تلك الشروط “أن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف مالم يكن قد رُد إليه إعتباره”.

وختم البيدجا قائلاً: “أخذنا على عاتقنا الدفاع عن الوطن وحماية شعبنا وسلامة أراضيه في البّر والبحر”. على حد زعمه.