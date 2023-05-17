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“البيدجا” مهرب البشر يعلن عن دورة تجنيد في الأكاديمية البحرية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن مهرب البشر والوقود عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا والذي يشغل حالياً آمر معسكر التدريب بالأكاديمية البحرية في جنزور؛ عن فتح باب القبول لدورة تجنيد مدتها 4 أشهر.

وقدم تفاصيل الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، والتي نشرتها أيضاً صفحة الأكاديمية على فيسبوك ، وجاء من بين تلك الشروط “أن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف مالم يكن قد رُد إليه إعتباره”.

وختم البيدجا قائلاً: “أخذنا على عاتقنا الدفاع عن الوطن وحماية شعبنا وسلامة أراضيه في البّر والبحر”. على حد زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

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