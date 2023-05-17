شاهد.. تفاصيل مثيرة وصادمة بالقبض على شخص ظهر في فيديو بمحاولة خطــف

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن مركز شرطة رأس إعبيدة القبض على شخص حاول خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر8 سنوات كان ينوي التحرش بها ولكن عند صراخ الطفلة لاذ بالفرار..

ويأتي ذلك إستجابة لشكوى تقدم بها مواطن لمركز شرطة رأس إعبيدة عن تعرض إبنته البالغة من العمر 8 سنوات لمحاولة خطف وتحرش من قبل شخص مجهول الهوية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد إمحمد ابريك ،تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم التنسيق يبن إدارة التحقيق والتحريات وتم إنتقالهم إلى شارع 20 حيث حدتث الواقعة وتم جمع المعلومات والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة .

وفي اقل 24 ساعة تم ضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلي المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.س.أ من مواليد 1999 ليبي الجنسية وإعترف بما نسب ألي .

وإتضح أنه تم القبض عليه في وقت سابق كونه قام بخطف فتاة وسجن لمدة سنتين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.