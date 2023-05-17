“المنفي” يبحث مع السفير الفرنسي تطورات خطة المجلس الرئاسي الليبي لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه تم خلال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات خطة الرئاسي للوصول للانتخابات سنة 2023، عبر المسارات المتلازمة الاقتصادي والمصالحة، وتقييم المسار الأمني والعسكري.

وكان السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أجرى عدة محادثات خلال الأيام الماضية شملت، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

وقال مصطفى مهراج، عبر حسابه بموقع تويتر إن اللقاء تمحورت حول ضرورة الاستعجال باتخاذ القرارات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية.

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