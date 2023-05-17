الجديد لـ “شكشك”: أين استقلالية ديوان المحاسبة وأنت تتجول مع الدبيبة من ملتقى إلى ملتقى

استنكر الخبير الاقتصادي مختار الجديد مرافقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك” لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في عدد من الملتقيات.

ووجه الجديد عبر “فيسبوك” رسالة إلى شكشك قائلا: “عندما نشاهد صورك عبر منصات التواصل الاجتماعي وأنت تتجول صحبة رئيس الحكومة من ملتقى إلى ملتقى ومن مؤتمر إلى مؤتمر ما يعكس عمق العلاقة الحميمة بين رئيس السلطة التنفيذية والمناط بها إدارة المال العام وبين رئيس السلطة الرقابة الأعلى في البلاد والمناط بها الرقابة على المال العام تتبادل إلى أذهاننا تساؤلات مشروعة حولة استقلالية ديوان المحاسبة واستقلالية رئيسه وقدرته على ممارسة مهامه المكلف بها”.

وتابع: “أنت صاحب اختصاص وتدرك جيدا المعنى العميق لمفهوم الاستقلالية، ولن أزيد، وقد وجب التنويه”.