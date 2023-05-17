في جدّة.. الجزائر تشدد على حتمية الحل الليبي-الليبي لإنهاء الأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو سبيل إنهاء الأزمة الليبية.

وأشاد عطاف خلال كلمته في انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، بالتوافق بين أبناء الشعب الليبي لتنظيم الانتخابات، وإنهاء الأزمة بصفة نهائية وبناء دولة ديمقراطية، مؤكدًا أن عودة الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا عبر مسار ليبي-ليبي، وفق قوله.

وكانت الوفود العربية المشاركة في القمة العربية، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية، لبدء اجتماع التحضير..

وفور انتهاء كلمة الجزائر سلّمت الأخيرة رئاسة القمة العربية في دورتها الـ 32 إلى السعودية، ورحّب وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بالوفود العربية، مؤكدًا أنّ العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض التعاون والتكاتف لمواجهتها، والعمل على ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول، على حد تعبيره.

وعن الجانب الليبي، تشارك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، في أعمال القمة العربية في السعودية – جدة.