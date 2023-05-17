الصويعي: باشاغا لم يوضح مصادر المليارات التي تحصل عليها للصرف على حكومته

قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، إن أعضاء مجلس النواب يعقدون جلسة مخصصة لتقييم أداء فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي.

الصويعي وفي تصريحات صحفية، أوضحت أن الأعضاء متفقون على ضرورة استدعاء باشاغا ومسائلته على عدة ملفات.

وأشارت إلى أن من أبرز ملاحظات الأعضاء على باشاغا عدم توضيح مصادر الأموال المتحصل عليها والتي بلغت بالمليارات ؛للصرف على حكومته.

ونوهت أن لديهم شكاوى قُدمت من وزراء حكومة باشاغا بعدم صرف أي ميزانيات لهم؛ ليتمكنوا من أداء أعمالهم.

الصويعي ختمت: ”باشاغا لم يستطع أن يعمل في كافة ربوع ليبيا؛ بصفته كرئيس حكومة مكلفة”.