الشيباني: إسقاط حكومة باشاغا لن يفيد الوطن في شئ

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اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن إسقاط حكومة فتحي باشاغا لن يفيد الوطن في شيئ حسب قوله.

وقال الشيباني في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لم أنتخب حكومة باشاغا ولم أشارك فيها”.

واستطرد عضو النواب :”لكن إسقاطها في هذا الوقت بالذات لن يفيد الوطن في شئ ولن يغير من واقع الحال إلى الأفضل”.

وأوضح الشيباني أن ما سيحدث هو تغيير وجوه ستعاني نفس المصير والانتقاذات وسيستمر الانقسام وخلط الأوراق.

وختم عضو النواب منشوره بالقول :”غير أن البعض يرى في تغيير السروج راحة لهم دون غيرهم”.

وصوّت، مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، ويكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، حسب ما صرح به المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق: ” مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة السيد ” فتحي باشاغا ” وإحالته للتحقيق وتكليف السيد وزير المالية الدكتور “أسامة حماد ” بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية”.