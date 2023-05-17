أحزاب تتقدم بمشروع قانون لانتخاب مجلس الأمّة

تقدم 60 حزبا سياسياً ليبياً، بمشروع قانون لانتخاب مجلس الأمّة قامت بصياغته مجموعة من القانونيين.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها الأحزاب إلى رئيسي مجلسي النوّاب والدولة ولجنة 6+6 المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون روعي فيه أن يكون متفقاً مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس عام 2011م وتعديلاته وعلى وجه الخصوص التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023م والذي نص في المادة 2 منه على أن مجلس الأمة يتكون من غرفتين هما مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ ينتخبان بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفق ما ينظمه القانون.

كما اقترحت الأحزاب السياسية في مذكرتها، بعض المقترحات للنظر في تضمينها للقاعدة الدستورية التي يجري حاليا العمل عليها والتي ترى أهمية الوصول إلى صياغة قانونية بشأنها.

ونوهت المذكرة إلى أن الأخذ بهذه المقترحات من شأنه التخفيف من حدة الأزمة السياسية وحالة الانسداد القائم وإعادة وتعزيز الثقة بين كل الأطراف، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والعمل على استدامة الاستقرار والتأسيس لدولة حديثة.