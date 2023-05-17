مبعوث أممي يحذر من خطورة تمادي الخلافات السياسية في ليبيا

حذر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من خطورة استمرار الخلافات والانقسامات السياسية في ليبيا، مشددا على ضرورة إشراك كافة الأطراف بمن فيهم القادة الليبيين في العملية الانتخابية المقبلة.

وقال باتيلي ـ في مقابلة خاصة مع قناة العربية إن “الشعب الليبي يتعرض حاليا لمخاطر بسبب هذه الانقسامات والخلافات السياسية وستزداد الأوضاع سوءا مع استمرار حالة التشظي السياسي في البلاد”، داعيا كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة العمل على إنهاء هذا الانقسام وعدم مفاقمة التوتر والأوضاع خاصة في ظل هذه المرحلة الانتقالية في البلاد.

وكان المبعوث الأممي قد دعا جميع قادة ليبيا لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، يعول عليها لإنهاء الصراع المستمر في البلاد وتحقيق الاستقرار والنظام.

وكانت المفوضية الليبية الوطنية العليا للانتخابات، قد جددت في وقت سابق عزمها على إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

ومنذ إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، فشلت الأطراف الليبية في الاتفاق على موعد جديد، بسبب خلافات حول القوانين وشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.