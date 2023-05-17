ليبيا الان

الطرابلسي: قريبا البدء في مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء البدء قريبًا في مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي.

وقال الطرابلسي – خلال الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء العادي للعام 2023م – :”سنبدأ بعد 20 يوما في مشروع لمطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي”.

وأكد وزير الداخلية، اعتماد عدة مشروعات أهمها تنفيذ منظومة إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني.

وأضاف الطرابلسي، نعمل على مشروع كتيبات السيارات واللوحات المعدنية الذكية وسنباشر هذا العمل مع الجهات المختصة خلال الفترة القادمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك