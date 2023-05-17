الطرابلسي: قريبا البدء في مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي

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أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء البدء قريبًا في مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي.

وقال الطرابلسي – خلال الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء العادي للعام 2023م – :”سنبدأ بعد 20 يوما في مشروع لمطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي”.

وأكد وزير الداخلية، اعتماد عدة مشروعات أهمها تنفيذ منظومة إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني.

وأضاف الطرابلسي، نعمل على مشروع كتيبات السيارات واللوحات المعدنية الذكية وسنباشر هذا العمل مع الجهات المختصة خلال الفترة القادمة.