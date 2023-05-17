المغرب تحتضن اجتماعا لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا

يرتقب أن يحتضن المغرب اجتماعا للجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا (6 + 6)، المكونة من نواب من مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، أنه سبق للجنة عقد أول اجتماع لها في 5 أبريل في مقر مجلس النواب بمدينة طرابلس، ثم عقدت اجتماع ثان في ليبيا مطلع الشهر الجاري.

ومن جهته، أفاد عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن الاجتماع الأخير شهد “تقاربا في وجهات النظر بين أعضاء لجنة القوانين الانتخابية”، مضيفا أنه “تم الاتفاق أيضا على آلية عمل” للجنة.