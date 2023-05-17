السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي مستجدات الأزمة الليبية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة “جويدو كروسيتّو”، وزير الدفاع الإيطالي، واللواء بحري “جوزيبي دراجوني” رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، والسفير “ميكيلي كواروني”، سفير إيطاليا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن اللقاء تناول بحث مستجدات الأزمة الليبية، وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الطرفان توافقا في وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يلبى تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والازدهار.