حماد والقطراني يؤكدان على تسريع كافة المشاريع المتعاقد عليها

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف، أسامة حماد، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية، علي القطراني، لبحث حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن والمناطق، وفق بيان لوزارة المالية والتخطيط.

وقال البيان إن حماد والقطراني بحثا، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة بنغازي، توحيد جهود الحكومة ووزارتها لخدمة المواطنين وحلحلة كافة المختنقات الطارئة في عديد المدن والمناطق، بالإضافة إلى التشديد على الإسراع باستكمال كافة المشاريع المتعاقد عليها وتنسيق عملية التسليم والاستلام لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

ورحب القطراني خلال اللقاء بتكليف الدكتور أسامة حماد برئاسة الحكومة من قبل مجلس النواب متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.