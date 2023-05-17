محلل إيطالي يتحدث عن فشل باشاغا ويشكك بقدرة رئيس الوزراء الجديد

رأى منسق مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى وكالة” نوفا” الإيطالية، أليساندرو شيبيوني أن رئيس الحكومة الليبية الذي عينه البرلمان فتحي باشاغا “مات سياسياً” بعد فشل محاولاته دخول العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن مصير باشاغا وتوقيفة “طال انتظاره”.

وشكك شيبيوني في تصريحات لـ”الشروق” المصري، في قدرة رئيس الوزراء الجديد أسامة حماد، في فرض نفسه خصوصاً لدى الغرب، لافتاً إلى رغبة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في تشكيل حكومة ثالثة.

وأشار شيبيوني إلى وجود تحركات إيطالية مكثفة في الملف الليبي مؤخراُ من بينها لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وصوت مجلس النواب الليبي، أمس، بالأغلبية على إيقاف باشاغا، وإحالته للتحقيق، كما كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

واستبق باشاغا جلسة مجلسة النواب، بتكليف نائبه علي فرج القطراني، بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.