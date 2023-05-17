ناقلة مليونية رابعة خلال مايو من الحريقة إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرقن اليوم الأربعاء رسو الناقلة النفطية ( كريتي هيرو ) على رصيف الميناء.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

وأضاف المصدر أن هذه الناقلة التي تحمل علم ليبيريا هي الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر مايو الجاري قادمة من اليونان.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.