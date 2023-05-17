عناصر طبية للدبيبة: “نحتسب الله في أي شخص يغتصب حقنا”

نظم العاملون في مراكز العزل والفلترة، خلال جائحة كورونا، وقفة احتجاجية، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال المحتجون في بيان: “نُطالب بصرف مستحقاتنا المالية، فهم لم يعطونا إلا أول جزء منها فقط، ونُطالب الدبيبة بحقنا فقط، نحن دولة غنية، ونحتسب الله في أي شخص يغتصب حقنا”.

وأكدوا “بذلنا جهدًا كبيرًا كي نحصل على معاشنا، ونعلم أن الدولة لديها كل شيء ويمكنها أن تعطينا الأموال، ونحن لا نطلب إلا حقنا وعرقنا”.

وختموا بيانهم بالقول: “الجميع يعلم حجم التضحيات التي بذلناها، وبعضنا أضر بصغاره خلال تلك الفترة، والبعض امتنع عن زيارة أهله”.