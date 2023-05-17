محلل سياسي يتحدث عن انقلاب تشريعي تنفيذي في ليبيا

اعتبر الكاتب والإعلامي، محمود شمام، الاثنين، أن إقالة رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، من منصبه هو “انقلاب تشريعي تنفيذي حده الأدنى الإطاحة بباشاغا، وسقفه الأعلى الإطاحة بعقيلة”.

وأضاف شمام، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أغلق هاتفه واعتصم بالقبة”، مضيفا أن “أكثر من 50 نائبا يشاركون في الكواليس في بنغازي ، ولا أحد منهم يشاهد توجه أكثر من 90 بالمائة من الناخبين الأتراك إلى صناديق الانتخاب”.

وتابع شمام أن “الصندوق الوحيد الذي في دماغهم هو ‘التفتوفة’ اللي مسكر عليها باشاغا وهي مليار وشوية”، حسب تعبيره.