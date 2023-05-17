الجروشي: الأزمات الليبية لن تنتهي بسبب نقمة ثرواتها

قال عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، إن أسباب الأزمة الليبية اقتصادية وأمنية وسياسية، وعن الأسباب الاقتصادية.

وأوضح الجروشي إنها “تتمثل في عدم التوزيع العادل للثروات الليبية”.

وتابع قائلا إن “كل ذلك الدخل النفطي يأتي عبر الحقول النفطية عبر صحاري إقليم برقة ويصدر عبر الموانئ النفطية التي أهمها الموجودة في برقة أيضا ومنها على سبيل المثال ميناء الحريقة في طبرق والبريقة والزويتينة ورأس لانوف”.

واعتبر أنه رغم ذلك فالمنطقة الشرقية لا تتحصل على حقوقها من تلك الثروة القابعة بأراضيها.

وقال إنه ”إيرادات النفط والغاز جميعها تذهب إلى المصرف الخارجي ثم تصب في حسابات مصرف ليبيا المركزي لتقع جميع تلك الإيرادات تحت قبضة الصديق الكبير في طرابلس وهو المنتمي لجماعة الإخوان والمحسوب على مدينة مصراتة”.

وعن الأسباب الأمنية التي أوصلت ليبيا لوضعها الحالي، قال عضو مجلس النواب طارق الجروشي إنها ” تتمثل في انتشار السلاح، إذ أن ليبيا بها أكثر من 20 مليون قطعة سلاح بين المتوسط والخفيف، ومعظمها بحوزة المليشيات في غرب ليبيا وبعض القبائل كذلك”.

وتحدث الجروشي أيضا عن الأسباب السياسية لأزمة بلاده قائلا إنه “بعد عام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي وقعت ليبيا تحت هيمنة مخابرات الدول الكبرى”.

وأضاف أن “واشنطن تستخدم حروب الجيل الرابع عبر تنظيم الإخوان في ليبيا والجماعة الليبية المقاتلة وبعض أبناء الوطن العملاء، وهو ما تسبب في انقسام مجلس النواب وانقسام السلطة التنفيذية وتأكل في المؤسسات الليبية إضافة لضرب النسيج الاجتماعي في البلاد وكل ذلك من أجل استغلال الثروات الليبية والنفوذ في المنطقة”.

وأكد أن “ليبيا تعاني من نقمة ثرواتها، فطالما موجود النفط والغاز والطمع الدولي فيها فالأزمات الليبية لن تنتهي للأسف”، مؤكدا أن ما تحتاجه ليبيا هو توافق مصالح الدول الكبرى، معتبرا أن فاعلية الأطراف الليبية محدودة.