برلماني ايطالي : حفتر طلب إقصاء سيف الإسلام القذافي من الانتخابات

قال فيتو بتروشيلي، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي أن خليفة حفتر طلب خلال زيارته روما، بدعم الغرب لإجراء انتخابات في ليبيا، وإعادة توحيد البلاد، بشرط إقصاء سيف الإسلام القذافي.

وأضاف بتروشيلي، في تصريحات صحفية ان سيف القذافي يُعد المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات، وفق استطلاعات الرأي.

وأشار الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي أنه عندما كان حفتر يستعد لزيارة روما، ازداد قمع المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرته، وتم ترهيب واعتقال أعضاء حزب “معًا من أجل الوطن” في سرت.

وأتهم بتروشيلي، خليفة حفتر أنه وراء محاولة اغتيال عقيلة دلهوم، رئيس فريق الاتصال لسيف القذافي في مالطا.