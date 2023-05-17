“الحداد” يكشف عن مساعٍ لجر ليبيا إلى مزيد من الحـروب

قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد إنّ الوضع الأمني في مدينة الزاوية مستقر.

وأوضح الحداد خلال اجتماع مجلس الوزراء إنّه جرى بذل جهود بالتنسيق مع الحراك الحاصل بالمدينة، وأنّهم يحتاجون إلى دعم لإنجاح جهود فرض الاستقرار في المدينة.

وأشار الحداد إلى وجود تنسيق مع وزير الداخلية بشأن الوضع الأمني في الزاوية، خاصةً فيما يتعلق بفرض الأمن وحصر العمالة الوافدة، وفقا لقوله.

وأضاف الحداد أنّ هناك شريحة ما زالت تسعى إلى جر البلاد إلى مزيد من الحروب والاقتتال، وأنّهم يسعون للتصدي لها، وأنّ هناك من يتربصون بالبلاد في الداخل والخارج.

وتابع رئيس الأركان العام الفريق محمد الحداد بأنّه لابد من الالتفات لشريحة الشباب، المنخرطين في المجموعات المسلحة، والاهتمام أكثر بهم لإعادة دمجهم.