العرفي لـ”أخبارليبيا24″: المفترض كان استدعاء باشاغا لجلسة علنية لمسائلته

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، اليوم الأربعاء كان من المفترض استدعاء رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لجلسة علنية لمسائلته وهذا هو ما لم يحدث.

وأوضح العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″، أنهم ليسوا ضد إيقاف باشاغا وطالبوا باستدعاء الحكومة ورئاستها، ولكن رئاسة مجلس النواب تتحمل كامل المسؤولية.

ودعا النائب، إلى تشكيل لجنة تحقيق واستدعاء رئيس الحكومة، وفي حال عدم امتثال أو عدم تجاوبه، يتم إيقافه.

وأضاف العرفي :”الرجل لم تصرف له ميزانية والحكومة لم تمول من مصرف ليبيا المركزي، وهو لم يفتتح أي مشروع أساساً ولم يمسك مقص”.

وتابع :”بخصوص الحديث عن مصرف ليبيا المركزي وتقاريره الأخيرة، فهناك فارق 19 مليار لم نعرف أين ذهبت هذه الأموال ويجب معرفة ذلك، وهذه مهمة ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ، التي دورها مراقبة الإنفاق وما إلى ذلك”.

وواصل عضو مجلس النواب :”أتنى حضور باشاغا لتوضيح كل ذلك، ويجب أن يدافع عن نفسه ، وسنتحدث عن ذلك في الجلسة القادمة ونناقش ذلك”.