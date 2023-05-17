بمشاركة المنقوش.. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاجتماع التحضيري للقمة 32

شاركت وزيرة الخارجية يحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي انعقد مساء اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأجرت الوزيرة عدداً من اللقاءات مع نظرائها وزراء الخارجية العرب على هامش الاجتماع، بحثت خلالها العلاقات الثنائية، والقضايا العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا المطروحة على أجندة القمة العربية في دورتها الـ 32.

وناقش الوزراء في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في اجتماعاتهم، ليعتمدها وزراء الخارجية تمهيداً لرفع مشاريع القرارات للقادة العرب على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 19 مايو الجاري.