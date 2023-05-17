الهيئة العامة للأوقاف تستنكر وتتهم نجل الغرياني بالتحريض على إمام وخطيب مسجد

أستنكرت الهيئة العامة للأوقاف تستنكر الاعتداء على إمام وخطيب مسجد الحومة بمنطقة تاجوراء كما وجهت اتهامات نجل مفتي ليبيا سهيل الغرياني بالتحريض ضده.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف، في بيان ان مؤسسة التناصح المتطرفة قامت في تحشيد إرهابي جديد بإرسال مشاغبيها لممارسة العنف في المساجد والتعدي على أئمتها، بحسب البيان .

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف أن مجموعة مارقة تعدت على إمام مسجد الحومة في تاجوراء بغية منعه من الصلاة، وإثارة الفوضى في صفوف المصلين.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف أن هذه الشريحة التي عاثت في الأرض فسادًا بدأت منذ أيام حملة ممنهجة مدعومةً إعلاميا من قبل مجرم التناصح المدعو سهيل الغرياني، بحسب البيان.

وأضافت الهيئة العامة للأوقاف أن قناة التناصح تبث الفتن والقلاقل في البلاد دون هوادة مشيرة الى أن هؤلاء أفسدوا على الناس يوم عيدهم بالمصلى وأوقدوا نار الفتنة بمسجد الناقة بالأمس واليوم يحاولون إشعال مدينة تاجوراء ونشر الفتنة بين أهلها، وفق البيان .