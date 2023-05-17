اختتام قمة البرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية

شارك ممثلو مجلس النواب الليبي، في أعمال اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية المنعقدة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجنوب إفريقيا.

ومثل مجلس النواب، الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، سالم قنان، صالح قلمة، في الدورة التي عقدت تحت عنوان ” الانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً استجابة لتطلعات التنمية الإفريقية والواقع الاقتصادي”، بحضور مندوبين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتناول اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة مناقشة التكيف والهدف العالمي للتكيف وبناء المرونة بقيادة محلية لمجتمعات الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا ونشرها و الابتكارات والحقوق الملكية من أجل تعزيز العمل المناخي وكذلك مبادرة الطاقة المتجددة بافريقيا في خضم التحول إلى تنمية منخفضة الكربون وتعزيز رسالة موحدة للبرلمانيين الأفارقة حول العد التنازلي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، مؤتمر دبي واتخاذ موقف من مختلف الشبكات البرلمانية.