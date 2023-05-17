النائب عبدالمنعم العرفي يشكك في قانونية إيقاف باشاغا وتكليف وزير برئاسة الحكومة

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شكك، عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، اليوم الأربعاء، على قانونية إيقاف رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وتكليف وزير المالية أسامة حماد لتسيير مهام الوزارة.

وقال العرفي، إن “رئاسة مجلس النواب هي المخولة رئيس الحكومة، لكن ذلك لم يتم”، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر مأخذًا قانونيًا. كما قال إنّه كان من المفترض تكليف نائب رئيس الوزراء، وليس تكليف وزير بالحكومة، وهذا مأخذ قانوني ثانٍ”.

وأضاف العرفي، أن “تكليف وزير مالية بالحكومة برئاسة الحكومة، له ما له وعليه ما عليه”. وقال: “أعتقد أن اللائحة الداخلية تمنع ذلك.. كان يفترض أن يكلف بالمهام نائب رئيس الوزراء خاصة وأنهم جميعًا أتوا بموجب اتفاق سياسي، وقد يقدم طعن إذا كان تكليف وزير المالية الذي يصرف ويتصرف مخالف”.

وأضاف: “سيتم طرح كل هذه التساؤلات في الجلسة القادمة، لمعرفة ماهي الأسس التي ارتكز عليها مجلس النواب”.

وتابع العرفي: “إذا كان باشاغا لم يستطع حل المشاكل؛ فهل لدى وزير المالية المكلف برئاسة الحكومة أسامة حماد الحلول السحرية وعصا موسى التي ستحل كافة المشاكل والعراقيل التي عجز عنها فتحي باشاغا ورؤوساء الحكومات المتعاقبة في حلها”.

وقال: “الجهات الرقابية “ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية” لم تقدم تقاريرها فعليًا على تجاوزات الحكومة، ولم تراقب حتى مصروفاتها للحكومة، ولا نعلم أيضًا كيف اتخذ القرار؛ فاللجان فعليًا لا تعمل بشكل دوري”.

وأضاف: “من المفترض أن يكون هناك اجتماع للجنة لكامل أعضاءها، وكل ذلك يسأل في جلسة النواب القادمة، وما نص الاتهامات التي على أساسها تم إيقاف الرجل؟”.

وقال عضو مجلس النواب: “باشاغا يمتلك حق الرد، ويجب أن يدافع عن نفسه وبكل تأكيد لديه ما يقول.. ربما قد تطاله مسؤوليات، خصوصًا أن الرجل تولى منصب وزير داخلية في السابق بحكومة الوفاق ولا غبار عليه ووزارته كانت من أفضل الوزرات في ذلك الوقت”.